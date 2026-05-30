Meteo, le temperature minime di oggi 30 Maggio: +8°C a L’Aquila

L’alta pressione subtropicale torna a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, riportando condizioni pienamente estive su gran parte dell’Italia. Dopo la breve parentesi più fresca e instabile degli ultimi giorni, le temperature sono destinate a salire nuovamente sia nei valori massimi che in quelli minimi, con un progressivo aumento della sensazione di caldo soprattutto nelle aree interne e nelle pianure. Tra oggi e i prossimi tre giorni il clima sarà caratterizzato da tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con punte che potranno nuovamente raggiungere o superare i 34-35°C nelle zone più calde del Paese. Le notti diventeranno gradualmente più miti, mentre durante le ore centrali della giornata il caldo tornerà a farsi sentire con maggiore intensità.

Questa fase anticiclonica, tuttavia, non sembra destinata a durare a lungo. Le ultime proiezioni indicano infatti un nuovo aumento dell’instabilità tra lunedì e martedì, quando correnti più fresche in quota potrebbero favorire la formazione di temporali anche di forte intensità su diverse regioni italiane. Contestualmente è atteso un calo delle temperature, inizialmente contenuto nella giornata di lunedì ma più evidente e diffuso da martedì, quando l’attenuazione del caldo potrebbe riportare i valori termici su livelli più vicini alle medie del periodo.

Le temperature minime di oggi, sabato 30 maggio 2026:

+8°C a L’Aquila

a L’Aquila +11°C a Cascia, Norcia

a Cascia, Norcia +12°C a Potenza, Rieti

a Potenza, Rieti +13°C a Belluno

a Belluno +14°C a Campobasso

a Campobasso +15°C Aosta, Bolzano, Cervia, Cuneo, Decimomannu, Lamezia Terme, Pescara

Aosta, Bolzano, Cervia, Cuneo, Decimomannu, Lamezia Terme, Pescara +16°C a Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Grosseto, Rimini, Sondrio

a Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Grosseto, Rimini, Sondrio +17°C a Novara, Olbia, Pantelleria, Pisa, Roma, Treviso, Verona, Viterbo

a Novara, Olbia, Pantelleria, Pisa, Roma, Treviso, Verona, Viterbo +18°C a Parma, Udine, Venezia

a Parma, Udine, Venezia +19°C a Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Lecce, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Trapani, Trieste

a Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Lecce, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Trapani, Trieste +20°C a Lampedusa, Milano, Torino

a Lampedusa, Milano, Torino +21°C a Albenga, Crotone, Genova, Piacenza

a Albenga, Crotone, Genova, Piacenza +22°C a Padova, Palermo

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