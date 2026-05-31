Meteo, le temperature minime di oggi 31 Maggio: +10°C a Norcia

Il mese di maggio si chiude con un caldo eccezionale su molte regioni, con temperature diffusamente superiori alle medie climatiche anche di 8-10°C e valori pienamente estivi soprattutto al Centro-Nord. Con l’avvio dell’estate meteorologica, fortunatamente, il quadro sinottico è destinato a cambiare gradualmente. Già a partire da lunedì le regioni settentrionali inizieranno a risentire dell’arrivo di correnti più instabili, che favoriranno una progressiva attenuazione del caldo accumulato nei giorni precedenti.

La fase clou è attesa tra lunedì e martedì, quando il passaggio di rovesci e temporali potrebbe determinare un calo termico più deciso, soprattutto al Centro-Nord. Le temperature torneranno così su valori più vicini alle medie del periodo, interrompendo la breve ma intensa parentesi di caldo anomalo.

Le temperature minime di oggi, domenica 31 maggio 2026:

+10°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +12°C a Avellino, Benevento, Enna

a Avellino, Benevento, Enna +13°C a Brindisi, Potenza

a Brindisi, Potenza +14°C a Aosta, Campobasso

a Aosta, Campobasso +15°C a Alghero, Bari, Catania, Cuneo, Firenze, Foggia, Olbia, Pisa

a Alghero, Bari, Catania, Cuneo, Firenze, Foggia, Olbia, Pisa +16°C a Bolzano, Grosseto, Lamezia Terme, Matera, Siracusa

a Bolzano, Grosseto, Lamezia Terme, Matera, Siracusa +17°C a Alessandria, Lecce, Novara, Pantelleria, Ragusa, Rimini, Viterbo

a Alessandria, Lecce, Novara, Pantelleria, Ragusa, Rimini, Viterbo +18°C a Asti, Cagliari, Cervia, Napoli, Perugia, Pescara, Roma, Trapani, Treviso, Udine

a Asti, Cagliari, Cervia, Napoli, Perugia, Pescara, Roma, Trapani, Treviso, Udine +19°C a Ancona, Decimomannu, Torino, Verona

a Ancona, Decimomannu, Torino, Verona +20°C a Bergamo, Brescia, Crotone, Genova, Lampedusa, Parma, Reggio Calabria, Trieste, Venezia

a Bergamo, Brescia, Crotone, Genova, Lampedusa, Parma, Reggio Calabria, Trieste, Venezia +21°C a Albenga, Bologna, Milano, Palermo

a Albenga, Bologna, Milano, Palermo +22°C a Padova, Piacenza

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