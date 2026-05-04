Meteo, le temperature minime di oggi 4 Maggio: +2°C a Castel di Sangro

Sull’Italia si apre una fase di tempo instabile e perturbato, determinata dal progressivo indebolimento dell’alta pressione e dall’ingresso di correnti atlantiche più attive. Una prima perturbazione è in transito tra oggi e martedì, mentre un secondo impulso è atteso già da mercoledì, a conferma di una configurazione atmosferica dinamica e poco stabile. Le aree più esposte al maltempo saranno le regioni centro-settentrionali e la Sardegna, dove si prevedono precipitazioni più frequenti e a tratti intense. Nel corso di questa fase, la circolazione sul Mediterraneo resterà orientata da sud-ovest, con venti meridionali anche nei bassi strati: una dinamica che manterrà le temperature su valori relativamente miti, nonostante il ritorno del maltempo.

Le temperature minime di oggi, lunedì 4 maggio 2026:

+2°C a Castel di Sangro

a Castel di Sangro +3°C a L’Aquila

a L’Aquila +8°C a Belluno, Pisa

a Belluno, Pisa +9°C a Benevento, Campobasso, Firenze, Latina, Novara, Potenza, Sondrio

a Benevento, Campobasso, Firenze, Latina, Novara, Potenza, Sondrio +10°C a Bolzano, Grosseto, Rimini, Udine

a Bolzano, Grosseto, Rimini, Udine +11°C a Aosta, Asti, Brindisi, Catania, Cervia, Lamezia Terme, Perugia, Reggio Calabria

a Aosta, Asti, Brindisi, Catania, Cervia, Lamezia Terme, Perugia, Reggio Calabria +12°C a Bari, Cuneo, Milano, Parma, Pescara, Roma, Venezia, Verona

a Bari, Cuneo, Milano, Parma, Pescara, Roma, Venezia, Verona +13°C a Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Decimomannu, Lecce, Olbia, Palermo, Treviso, Trieste

a Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Decimomannu, Lecce, Olbia, Palermo, Treviso, Trieste +14°C a Crotone, Napoli, Torino, Trapani

a Crotone, Napoli, Torino, Trapani +15°C a Alghero, Cagliari, Genova, Pantelleria

a Alghero, Cagliari, Genova, Pantelleria +17°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: