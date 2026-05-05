Meteo, le temperature minime di oggi 5 Maggio: +6°C a Cascia

Una nuova fase perturbata interessa l’Italia con il transito di un sistema atlantico che sta determinando condizioni di maltempo diffuso, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e sulla Sardegna. Piogge, rovesci e locali temporali caratterizzano un contesto instabile destinato a protrarsi anche nelle prossime ore. La situazione non è però destinata a migliorare rapidamente: per mercoledì 6 è infatti previsto l’arrivo di una seconda perturbazione, in grado di rinnovare il maltempo sulle stesse aree, con nuove precipitazioni che interesseranno in modo particolare ancora una volta il Centro-Nord.

Questa disposizione barica contribuirà anche a un calo delle temperature, più evidente sulle regioni centro-settentrionali, dove i valori torneranno su livelli più in linea con le medie stagionali. Diverso il quadro al Sud, dove l’influenza del maltempo sarà più marginale e si potranno ancora registrare temperature fino a 25°C e oltre, mantenendo un contesto più mite e stabile.

Le temperature minime di oggi, martedì 5 maggio 2026:

+6°C a Cascia

a Cascia +9°C a Aosta, Lamezia Terme, L’Aquila, Norcia, Sondrio

a Aosta, Lamezia Terme, L’Aquila, Norcia, Sondrio +10°C a Belluno, Bolzano, Cuneo

a Belluno, Bolzano, Cuneo +11°C a Asti, Perugia, Potenza, Torino

a Asti, Perugia, Potenza, Torino +12°C a Alessandria, Campobasso, Udine, Vercelli, Verona

a Alessandria, Campobasso, Udine, Vercelli, Verona +13°C a Bergamo, Brindisi, Catania, Firenze, Latina, Novara, Pescara, Reggio Calabria, Roma

a Bergamo, Brindisi, Catania, Firenze, Latina, Novara, Pescara, Reggio Calabria, Roma +14°C a Ancona, Bari, Cervia, Foggia, Genova, Grosseto, Lecce, Napoli, Pantelleria, Parma, Pisa, Rimini, Termoli, Treviso, Trieste, Venezia

a Ancona, Bari, Cervia, Foggia, Genova, Grosseto, Lecce, Napoli, Pantelleria, Parma, Pisa, Rimini, Termoli, Treviso, Trieste, Venezia +15°C a Brescia, Crotone, Milano, Trento

a Brescia, Crotone, Milano, Trento +16°C a Bologna, Olbia, Palermo, Trapani

a Bologna, Olbia, Palermo, Trapani +18°C a Alghero, Cagliari, Lampedusa

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