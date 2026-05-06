Meteo, le temperature minime di oggi 6 Maggio: +10°C a Grosseto

Una nuova perturbazione atlantica sta interessando l’Italia, alimentando una fase di maltempo diffuso che coinvolge soprattutto le regioni del Centro-Nord e la Sardegna. Piogge, rovesci e locali temporali continuano a interessare gran parte di queste aree, inserendosi in un contesto atmosferico ancora instabile. Contestualmente si osserva anche un calo delle temperature su gran parte della Penisola, con valori che tendono a riportarsi su livelli più consoni al periodo, dopo le recenti anomalie miti registrate in diverse regioni italiane.

Una temporanea attenuazione dell’instabilità è attesa nella giornata di giovedì 7, quando il tempo mostrerà segnali di parziale miglioramento grazie alla comparsa di schiarite sparse e a una generale diminuzione delle precipitazioni, che risulteranno più isolate e intermittenti.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 6 maggio 2026:

+10°C a Grosseto, Verona

a Grosseto, Verona +11°C a Aosta, Belluno, Norcia, Siracusa

a Aosta, Belluno, Norcia, Siracusa +12°C a Benevento, Bolzano, Campobasso, Cuneo, L’Aquila, Novara, Potenza, Torino, Treviso

a Benevento, Bolzano, Campobasso, Cuneo, L’Aquila, Novara, Potenza, Torino, Treviso +13°C a Alessandria, Arezzo, Asti, Bergamo, Brescia, Gorizia, Milano, Pordenone, Trento, Vercelli, Vicenza

a Alessandria, Arezzo, Asti, Bergamo, Brescia, Gorizia, Milano, Pordenone, Trento, Vercelli, Vicenza +14°C a Bologna, Ferrara, Genova, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa, Siena, Terni, Udine, Venezia

a Bologna, Ferrara, Genova, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa, Siena, Terni, Udine, Venezia +15°C a Ancona, Catania, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Latina, Olbia, Rimini, Termoli

a Ancona, Catania, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Latina, Olbia, Rimini, Termoli +16°C a Brindisi, Crotone, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Trapani, Trieste

a Brindisi, Crotone, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Trapani, Trieste +17°C a Alghero, Bari, Cagliari, Palermo

a Alghero, Bari, Cagliari, Palermo +18°C a Lampedusa

a Lampedusa +19°C a Pantelleria

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