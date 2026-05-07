Meteo, le temperature minime di oggi 7 Maggio: +4°C a Aosta

La perturbazione che nelle ultime ore ha interessato l’Italia con piogge, temporali e condizioni di diffusa instabilità, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, tende ad allontanarsi già dalla giornata di giovedì 7, favorendo un graduale miglioramento del tempo su gran parte della Penisola. Nonostante ciò, il quadro atmosferico resterà ancora piuttosto variabile: molte regioni continueranno infatti a fare i conti con una diffusa nuvolosità, mentre rovesci isolati e locali temporali potranno svilupparsi soprattutto lungo l’arco alpino e nelle aree interne del Centro.

Dalla serata, però, nuovi segnali di peggioramento inizieranno a interessare la Sardegna, preludio all’arrivo di un’altra perturbazione di origine nordafricana, destinata ad attraversare rapidamente il Centro-Sud nella giornata di venerdì 8, riportando condizioni di maltempo con nuove piogge e temporali. Sul fronte termico si assisterà a un moderato aumento delle temperature massime, più avvertibile nelle zone interessate dalle schiarite. Tuttavia, tra venerdì e il weekend è atteso un nuovo calo termico sulle regioni centro-meridionali, in concomitanza con il transito del nuovo sistema perturbato.

Le temperature minime di oggi, giovedì 7 maggio 2026:

+4°C a Aosta

a Aosta +9°C a Belluno, Bologna, Pisa, Verona

a Belluno, Bologna, Pisa, Verona +10°C a Firenze, Sondrio

a Firenze, Sondrio +11°C a Alghero, Bolzano, Cuneo, L’Aquila, Parma, Potenza

a Alghero, Bolzano, Cuneo, L’Aquila, Parma, Potenza +12°C a Bergamo, Brescia, Campobasso, Milano, Novara, Olbia, Torino, Trapani, Trento, Treviso

a Bergamo, Brescia, Campobasso, Milano, Novara, Olbia, Torino, Trapani, Trento, Treviso +13°C a Asti, Cagliari, Cervia, Grosseto, Udine, Venezia

a Asti, Cagliari, Cervia, Grosseto, Udine, Venezia +14°C a Perugia, Rimini, Roma

a Perugia, Rimini, Roma +15°C a Ancona, Crotone, Latina, Lecce, Napoli, Siracusa

a Ancona, Crotone, Latina, Lecce, Napoli, Siracusa +16°C a Bari, Brindisi, Chieti, Pescara, Reggio Calabria, Trieste

a Bari, Brindisi, Chieti, Pescara, Reggio Calabria, Trieste +17°C a Genova, Lamezia Terme, Pantelleria, Termoli

a Genova, Lamezia Terme, Pantelleria, Termoli +18°C a Catania, Lampedusa, Palermo

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