Meteo, le temperature minime di oggi 8 Maggio: +6°C a Cascia

Prosegue sull’Italia una fase meteo decisamente movimentata, caratterizzata dal continuo passaggio di perturbazioni e da condizioni spesso instabili, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Anche la giornata di venerdì 8 maggio sarà segnata dal transito di un nuovo sistema perturbato di origine africana, destinato ad attraversare rapidamente il Centro-Sud. Su queste aree il tempo si presenterà spesso nuvoloso, con piogge sparse e locali temporali, mentre il Nord vivrà una situazione più variabile ma nel complesso più tranquilla, grazie a maggiori schiarite e a una presenza più diffusa del sole. Non mancherà comunque un po’ di instabilità lungo l’arco alpino, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi brevi rovesci.

Anche sul fronte termico continuerà il classico andamento “a fisarmonica” tipico delle fasi primaverili perturbate. Nella giornata odierna le temperature subiranno un nuovo calo sulle regioni del Centro-Sud, mentre sabato è atteso un generale rialzo termico su gran parte della Penisola. La tregua, però, sarà temporanea: tra domenica e l’inizio della prossima settimana è infatti previsto un nuovo peggioramento, accompagnato da un ulteriore calo delle temperature soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

Le temperature minime di oggi, venerdì 8 maggio 2026:

+6°C a Cascia

a Cascia +8°C a Norcia, Sondrio

a Norcia, Sondrio +9°C a Alessandria, Asti, Firenze, L’Aquila, Pisa

a Alessandria, Asti, Firenze, L’Aquila, Pisa +10°C a Belluno, Cuneo, Novara

a Belluno, Cuneo, Novara +11°C a Aosta, Campobasso, Gorizia, Potenza, Rimini, Verona

a Aosta, Campobasso, Gorizia, Potenza, Rimini, Verona +12°C a Bergamo, Bologna, Bolzano, Cervia, Grosseto, Treviso, Udine, Venezia

a Bergamo, Bologna, Bolzano, Cervia, Grosseto, Treviso, Udine, Venezia +13°C a Milano, Pantelleria, Parma, Siracusa, Trieste

a Milano, Pantelleria, Parma, Siracusa, Trieste +14°C a Alghero, Brescia, Perugia

a Alghero, Brescia, Perugia +15°C a Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Trapani

a Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Trapani +16°C a Ancona, Bari, Benevento, Crotone, Latina, Pescara, Roma, Termoli

a Ancona, Bari, Benevento, Crotone, Latina, Pescara, Roma, Termoli +17°C a Brindisi, Lamezia Terme, Lecce, Reggio Calabria

a Brindisi, Lamezia Terme, Lecce, Reggio Calabria +18°C a Lampedusa, Napoli

a Lampedusa, Napoli +19°C a Palermo

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