Meteo, le temperature minime di oggi 9 Maggio: +8°C a Aosta

Il fine settimana sull’Italia sarà caratterizzato da un netto cambio di scenario tra sabato e domenica, con condizioni quasi opposte nel giro di appena 24 ore. Dopo una giornata di sabato stabile, soleggiata e accompagnata da temperature in sensibile aumento, il tempo tornerà infatti rapidamente a peggiorare per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Nel corso di domenica il fronte perturbato attraverserà gran parte della Penisola, coinvolgendo soprattutto le regioni del Centro-Nord, dove sono attese piogge diffuse e temporali che localmente potranno risultare anche intensi. Le aree maggiormente esposte saranno quelle tirreniche e il Nord Italia, con possibili rovesci temporaleschi accompagnati da raffiche di vento e un generale calo delle temperature.

Il Sud e la Sicilia resteranno più ai margini del peggioramento, anche se non si esclude una breve fase instabile nelle prime ore della giornata, con qualche pioggia sparsa in rapido esaurimento. Nel corso della domenica, infatti, su queste regioni tenderanno a prevalere schiarite più ampie, pur in un contesto termico meno caldo rispetto alle giornate precedenti.

Le temperature minime di oggi, sabato 9 maggio 2026:

+8°C Aosta, Cuneo

Aosta, Cuneo +9°C a Olbia

a Olbia +10°C Novara, Perugia, Viterbo

Novara, Perugia, Viterbo +11°C a Alghero, Bolzano, Cagliari, Cervia, Firenze, Frontone, Grosseto, Milano, Pisa, Treviso, Udine, Verona

a Alghero, Bolzano, Cagliari, Cervia, Firenze, Frontone, Grosseto, Milano, Pisa, Treviso, Udine, Verona +12°C a Bergamo, Bologna, Parma, Rimini

a Bergamo, Bologna, Parma, Rimini +13°C a Ancona, Bari, Brescia, Napoli, Roma, Venezia

a Ancona, Bari, Brescia, Napoli, Roma, Venezia +14°C a Albenga, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Lecce, Pescara, Piacenza, Trapani Trieste

a Albenga, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Lecce, Pescara, Piacenza, Trapani Trieste +15°C a Crotone, Palermo, Pantelleria, Torino

a Crotone, Palermo, Pantelleria, Torino +17°C a Genova

a Genova +18°C a Lampedusa, Padova, Reggio Calabria

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