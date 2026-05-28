Meteo Lombardia, Arpa: “cambio di regime dall’indebolimento dell’alta pressione”

Una fase meteorologica ancora estiva, ma con segnali di progressiva instabilità: l’anticiclone che interessa il Mediterraneo occidentale continua a garantire caldo intenso e prevalenza di sole sulla Lombardia, ma infiltrazioni di aria più fresca in quota stanno già favorendo variabilità e temporali sparsi. Nei prossimi giorni si alterneranno maltempo e schiarite, con un graduale calo delle temperature e un possibile ritorno a condizioni più tipicamente tardo-primaverili all’inizio della prossima settimana. “Un anticiclone centrato sull’Europa sud-occidentale influenza le condizioni meteorologiche sul Nord Italia insieme a una struttura depressionaria sui settori nord-orientali dell’Europa. Sulla Lombardia tempo variabile per le infiltrazioni di umidità e aria più fredda in quota“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Oggi “nuvolosità irregolare con molto spazio per il sole. Locali acquazzoni possibili su gran parte della regione, isolati fenomeni anche di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento, specie in serata. Temperature ben al di sopra della media del periodo, in pianura massime tra 31 e 36°C. Venerdì 29, cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso; nella notte e al primo mattino possibili precipitazioni sui settori meridionali, anche a carattere di temporale, e dal tardo pomeriggio annuvolamenti su Alpi e Prealpi con isolati rovesci in transito verso sud. Temperature massime in lieve calo. Sabato 30, il sole sarà intervallato da nubi medie e alte passeggere, qualche rovescio possibile sui rilievi. Temperature generalmente stazionarie“.

Domenica 31 “l’indebolimento dell’alta pressione aprirà la strada a un cambio di regime e le perturbazioni nord-atlantiche possono raggiungere anche i settori centrali e occidentali del continente. Sulla Lombardia ancora tempo variabile con ampie schiarite, precipitazioni possibili su tutta la regione. All’inizio della prossima settimana la situazione meteorologica diventerà gradualmente più instabile. Saranno possibili passaggi di precipitazioni diffuse, specie martedì 2 giugno e mercoledì 3, con temperature che si avvicinano ai valori più normali per la stagione“, concludono gli esperti Arpa.

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