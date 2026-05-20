Meteo Lombardia, arriva il caldo: prove d’estate nel weekend, le aree più colpite

“Temperature estive in arrivo nel fine settimana”: è quanto prevede il Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia. “Dopo aver sperimentato maltempo e temperature al di sotto della media – spiegano dal Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia – questa settimana ha visto un cambio di regime favorito dall’avvicinamento di un vasto anticiclone da sud-ovest. Nei prossimi giorni, è previsto un aumento della pressione che manterrà le condizioni stabili, rendendo molto poco probabile la formazione di fenomeni precipitativi; le temperature tenderanno a un graduale aumento e si toccheranno col fine settimana i +30°C in pianura (quando la media del periodo a queste altitudini si attesta invece attorno ai +22°C)”.

La situazione

“Oggi, mercoledì 20 – proseguono i previsori – a larga scala si evidenzia già la presenza del promontorio attualmente centrato sullo Stretto di Gibilterra, mentre sulla Lombardia persistono correnti più fredde da nord. Da domani, giovedì 21, il promontorio si espanderà fin quasi alla Scandinavia e apporterà aria molto calda su buona parte dell’Europa. Sulla Lombardia le condizioni saranno caratterizzate dal bel tempo: giornate soleggiate e cielo in prevalenza sereno. La presenza esigua di nubi favorirà l’aumento delle temperature che interesserà l’intero territorio e porterà al raggiungimento dei +30°C in pianura possibilmente già da venerdì”.

Le aree più colpite

“Le aree interessate dalle temperature più alte saranno quelle della pianura occidentale, ma nei centri urbani c’è comunque da aspettarsi anche locali superamenti, con valori di quasi 10°C più alti della media del periodo. L’aumento delle temperature proseguirà anche verso l’inizio della settimana prossima e si prevede un cambio di regime solo a partire da metà settimana”.

A Milano, Monza, Pavia, Mantova si prevedono valori fino a +32-33°C, a Brescia, Cremona e Lodi +30°C mentre a Bergamo +28°C. A Como, Varese e Lecco i valori massimi supereranno i +25°C, mentre a Sondrio e localmente nei fondivalle alpini si sfioreranno i +30°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.