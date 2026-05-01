Meteo Lombardia: breve tregua, da lunedì torna il maltempo

Dopo alcuni giorni di stabilità atmosferica, la Lombardia si prepara a un cambio di scenario. L’alta pressione garantirà ancora tempo generalmente soleggiato nel weekend, ma l’arrivo di una perturbazione atlantica segnerà l’inizio di una fase di maltempo nella prima parte della prossima settimana, accompagnata da un calo delle temperature. “Un promontorio anticiclonico esteso dal bacino occidentale del Mar Mediterraneo all’Europa orientale garantisce condizioni di tempo stabile sull’Italia settentrionale fino a lunedì 4, quando l’avvicinamento di un sistema depressionario in discesa dall’Oceano Atlantico e in arrivo da Ovest aprirà una fase maggiormente perturbata e soggetta a precipitazioni fino a giovedì 7. Temperature in aumento fino a domenica 3, in lento e progressivo calo nella prima parte della settimana entrante e stazionarie in seguito“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

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