Meteo Lombardia: breve tregua, nuovo peggioramento nel weekend

Dopo una fase di maltempo, la Lombardia si prepara a vivere una breve parentesi di tempo più mite e soleggiato. Tra pianure baciate dal sole e qualche rapido acquazzone sui rilievi nelle ore pomeridiane, le temperature torneranno a salire fino a sfiorare i +26°C nel weekend. La tregua però potrebbe durare poco: da domenica è atteso un nuovo peggioramento con piogge diffuse e calo termico. “Tempo in miglioramento, variabilità con veloci piogge in montagna nel pomeriggio. Sul Nord Italia permane un flusso umido occidentale associato ad una vasta area di bassa pressione sull’Atlantico, ma almeno fino a sabato 9 non sono attese passaggi perturbati significativi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Tra oggi, giovedì 7 e domani, venerdì 8, “prevalenza di sole in pianura con temperature in aumento, mentre sui rilievi (Alpi, Prealpi e Appennino) sarà possibile durante le ore più calde del pomeriggio qualche veloce acquazzone anche sotto forma di temporale. Sabato 9 ancora condizioni di stabilità e qualche pioggia solo sui rilievi prealpini, ma soprattutto i valori termici massimi raggiungeranno nel pomeriggio punte di 25-26 °C in pianura“.

Tra domenica 10 e lunedì 11 “sono probabili un aumento delle nubi e delle piogge che potrebbero tornare a essere diffuse, per cui ne conseguirà anche un moderato calo delle temperature. Quota delle nevicate oltre 2000-2200 metri. Nuove precipitazioni sono altresì probabili durante i giorni successivi per una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico“, concludono gli esperti Arpa.

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