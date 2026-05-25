Meteo Lombardia: caldo e temporali pomeridiani, poi “cambio di regime”

L’estate accelera sulla Lombardia con temperature decisamente sopra la media e giornate prevalentemente soleggiate. Il caldo intenso continuerà a dominare l’inizio della settimana, anche se non mancheranno locali episodi di instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e sulle aree montane. “Un anticiclone centrato sull’Europa centro-occidentale all’inizio della settimana favorisce condizioni meteorologiche generalmente stabili sulla Lombardia, sebbene con infiltrazioni di umidità in quota“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Oggi, lunedì 25 “tempo soleggiato e caldo con locali annuvolamenti e isolati rovesci o temporali pomeridiani sui rilievi. Temperature massime in pianura tra 30 e 35 gradi, molto al di sopra della media del periodo. Vento debole variabile, in montagna a regime di brezza nelle valli. Martedì 26, ancora ben soleggiato e caldo, in pianura temperature massime anomale intorno ai 35°C. Dal pomeriggio sono previsti addensamenti sparsi sui rilievi, con locali rovesci e temporali accompagnati da forti raffiche di vento, non si esclude qualche fenomeno sull’alta pianura. In serata aumento della nuvolosità anche sulla pianura“.

Mercoledì 27 “al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio possibili rovesci e temporali specie sui settori orientali, localmente anche di forte intensità. Temperature molto elevate, sia le massime che le minime. Nella seconda parte della settimana il centro dell’anticiclone è previsto sull’Europa sud-occidentale e in graduale indebolimento. Si prevede un cambio di regime e una flessione delle temperature nonché un aumento della probabilità di precipitazioni“, concludono gli esperti Arpa.

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