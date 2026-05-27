Meteo Lombardia: caldo intenso e temporali pomeridiani

La Lombardia si prepara ad affrontare giornate segnate da caldo intenso e maltempo: accanto a temperature ben oltre la media stagionale, con punte fino a +38°C, non mancheranno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità, in attesa di un possibile cambio di scenario nel fine settimana. “Un campo di alta pressione sull’Europa sud-occidentale e una struttura depressionaria in discesa sui settori nord-orientali portano tempo variabile sulla Lombardia, sebbene molto caldo per il periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Oggi “in tarda mattinata generalmente soleggiato con qualche isolato rovescio sulla pianura. Dal pomeriggio sparsi addensamenti con locali rovesci e temporali sui settori settentrionali, in serata anche su quelli meridionali. Temperature molto elevate, sia le massime che le minime, con possibili picchi tra 35 e 38 gradi in pianura. Giovedì 28, nuvolosità irregolare con molto spazio per il sole. Dal pomeriggio locali acquazzoni possibili su gran parte della regione, localmente anche di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento, specie in serata. Temperature massime in lieve calo, sebbene intorno ai 35°C. Venerdì 29, in generale il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma al primo mattino possibili piogge sui settori sud-occidentali e dal tardo pomeriggio annuvolamenti su Alpi e Prealpi con isolati precipitazioni, in transito verso sud. Temperature massime in ulteriore lieve calo, tra 30 e 35°C“.

“Nel fine settimana l’indebolimento dell’alta pressione aprirà la strada a un cambio di regime e le perturbazioni nord-atlantiche possono raggiungere anche i settori centrali e occidentali del continente. Sulla Lombardia saranno possibili passaggi di precipitazioni diffuse, anche all’inizio della prossima settimana. Temperature ancora ben al di sopra della media del periodo, in possibile ulteriore calo dal lunedì 1° giugno“, concludono gli esperti Arpa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.