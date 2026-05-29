Meteo Lombardia: “cambio di regime” nel weekend

La Lombardia si prepara a vivere una fase meteorologica inizialmente stabile e molto calda, grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione, ma con un progressivo cambiamento delle condizioni nel corso del fine settimana. Tra sole, temperature sopra la media e i temporali pomeridiani, la situazione evolverà verso il maltempo a partire da domenica, con il possibile arrivo di perturbazioni più organizzate nella nuova settimana. “Un promontorio di alta pressione che si estende dall’Europa sud-occidentale verso i settori centrali porta tempo prevalentemente stabile e caldo sulla Lombardia. Dalla seconda parte del fine settimana l’indebolimento dell’alta pressione aprirà la strada a un cambio di regime e le perturbazioni nord-atlantiche possono raggiungere anche l’Europa centrale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi “generalmente soleggiato o poco nuvoloso, ma dal tardo pomeriggio annuvolamenti sulle Prealpi con isolati rovesci, non si esclude qualche temporale, in transito verso sud sulla pianura in serata. Temperature massime ben al di sopra della media del periodo, in pianura tra 28 e 33°C. Vento in generale debole variabile, in montagna a regime di brezza nelle valli“. Domani “il sole sarà intervallato da nubi medie e alte passeggere; in serata locali rovesci o temporali su Alpi e Prealpi orientali, possibili anche sulla pianura. Temperature massime in lieve aumento“.

Domenica 31, proseguono gli esperti Arpa, “nuvolosità irregolare con molto spazio per il sole al mattino, dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi a partire dai settori settentrionali, possibili fenomeni anche di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento e grandine. Lunedì 1° giugno, sono previste ampie schiarite intervallate da locali rovesci, specie sui rilievi. La situazione meteorologica diventerà gradualmente più instabile, tra martedì 2 e mercoledì 3 sono attesi precipitazioni diffuse in transito verso est. Temperature che si avvicinano ai valori più normali per la stagione“.

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