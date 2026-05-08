Meteo Lombardia: cambio di scenario da domenica

Tra sole e nubi irregolari, la Lombardia si prepara a un fine settimana dal sapore primaverile ma ancora incerto, con temperature in progressivo aumento e qualche disturbo pomeridiano sui rilievi. Tuttavia, già da domenica è atteso un cambio di scenario con il ritorno del maltempo e un graduale calo termico che accompagnerà l’inizio della nuova settimana. “Variabilità con qualche pioggia in montagna, più sole e temperature in aumento sulla pianura. Sul Nord Italia permane un flusso umido occidentale associato ad una vasta area di bassa pressione sull’Atlantico, ma almeno fino a domani non sono attesi passaggi perturbati significativi. Tra oggi, venerdì 8, e domani, sabato 9, la regione vivrà fasi soleggiate alternate ad annuvolamenti, quest’ultimi più compatti e significativi sui rilievi, dove nel pomeriggio saranno possibili brevi acquazzoni. Temperature massime in aumento con punte sabato pomeriggio fino a 26°C in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Domenica 10 “è atteso un modesto peggioramento ad opera di una perturbazione atlantica: attese precipitazioni deboli diffuse, al più moderate sulla bassa pianura con possibili rovesci. Quota neve sulle Alpi intorno ai 2000-2200 metri. Temperature massime in sensibile calo e generalmente comprese tra 17-20 °C sulla pianura. L’inizio della nuova settimana proporrà ancora tempo instabile e nuove precipitazioni. Ad oggi le giornate con maggiore probabilità di pioggia sono lunedì 11, mercoledì 13 e giovedì 14, ma ancora con elevata incertezza riguardo l’intensità. Le temperature sono previste stazionarie o in ulteriore calo, con valori anche al di sotto delle medie del periodo“, concludono gli esperti Arpa.

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