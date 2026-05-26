Meteo Lombardia: cambio di scenario in arrivo

L’ondata di caldo continua a interessare la Lombardia, con temperature ben oltre le medie stagionali. La stabilità atmosferica garantirà giornate prevalentemente soleggiate, ma non mancheranno rovesci e temporali pomeridiani, mentre nella seconda parte della settimana è atteso un graduale cambio di scenario. “Sulla Lombardia tempo generalmente stabile e caldo per un campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale in traslazione verso sud, ma le infiltrazioni di umidità in quota favoriscono la formazione di rovesci o temporali pomeridiani. Nella seconda parte della settimana l’indebolimento dell’alta pressione aprirà la strada a un cambio di regime e una flessione delle temperature nonché un aumento della probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi “ben soleggiato e caldo, in pianura temperature massime anomale intorno ai 35°C. Dal pomeriggio sparsi addensamenti sui rilievi, con locali rovesci e temporali accompagnati da forti raffiche di vento, non si esclude qualche fenomeno sull’alta pianura. In serata aumento della nuvolosità anche sulla pianura. Mercoledì 27, al mattino un cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio sono previsti locali rovesci e temporali sui settori settentrionale, in serata possibili anche su quelli meridionali. Temperature molto elevate, sia le massime che le minime. Giovedì 28, nuvolosità irregolare con molto spazio per il sole. Dal pomeriggio locali precipitazioni possibili su gran parte della regione, a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in lieve calo“, concludono gli esperti Arpav.

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