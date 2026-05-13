Meteo Lombardia: da domani temporali e grandine, crollo termico e quota neve in calo

Una vasta area di bassa pressione in arrivo dalla penisola scandinava condizionerà in modo evidente il quadro meteorologico anche sul Nord Italia, riportando una fase di maltempo. La Lombardia sarà tra le regioni più esposte a un peggioramento progressivo delle condizioni meteo, con nuvolosità variabile, precipitazioni a tratti intense e un generale calo delle temperature. “Un vasto centro di bassa pressione sulla penisola scandinava determinerà le condizioni meteorologiche anche sul Nord Italia. Mercoledì 13, nuvolosità irregolare con schiarite, anche ampie. Nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco sui rilievi e in serata sono previsti locali precipitazioni su Alpi e Prealpi occidentali con possibili nevicate oltre 1700-2000 metri circa, possibilità anche di isolati temporali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Giovedì 14 “tempo più instabile con un cielo prevalentemente nuvoloso. Rovesci sparsi e possibili isolati temporali a partire dai settori settentrionali, nel pomeriggio previsti anche su quelli meridionali e sono possibili acquazzoni più organizzati con grandine di piccole o medie dimensioni. Limite neve in calo fino a 1400 metri circa. Venerdì 15 e sabato 16 si prevede precipitazioni sparse o a tratti diffuse. Temperature massime in calo, anche al di sotto della media del periodo“.

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