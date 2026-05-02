Meteo Lombardia: da lunedì maltempo e temperature in calo

Dopo un fine settimana caratterizzato da un graduale aumento delle temperature, la situazione meteorologica è destinata a cambiare. L’arrivo di una perturbazione atlantica segnerà l’inizio di una fase più instabile sulla Lombardia, con maltempo e un progressivo calo termico nei primi giorni della settimana. Lunedì 4 maggio “l’avvicinamento di un sistema depressionario in discesa dall’Oceano Atlantico e in arrivo da Ovest aprirà una fase maggiormente perturbata e soggetta a precipitazioni fino a giovedì 7. Temperature in aumento fino a domenica 3, in lento e progressivo calo nella prima parte della settimana entrante e stazionarie in seguito“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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