Meteo Lombardia: Festa della Mamma con l’ombrello, domani nuovo peggioramento

Una Festa della Mamma dal sapore decisamente primaverile in Lombardia, ma con l’ombrello a portata di mano. Dopo le ultime giornate miti, il weekend si chiuderà infatti con un graduale peggioramento del tempo dovuto all’arrivo di una perturbazione atlantica, destinata a riportare piogge diffuse, temperature in calo e una fase di maltempo che potrebbe accompagnarci anche nei primi giorni della nuova settimana. Domani, domenica 10 maggio, Festa della Mamma, “è atteso un modesto peggioramento ad opera di una perturbazione atlantica: attese precipitazioni deboli diffuse, al più moderate sulla bassa pianura con possibili rovesci. Quota neve sulle Alpi intorno ai 2000-2200 metri“, spiegano gli esperti di Arpa Lombardia nel consueto collettino. “Temperature massime in sensibile calo e generalmente comprese tra 17-20 °C sulla pianura. L’inizio della nuova settimana proporrà ancora tempo instabile e nuove precipitazioni. Ad oggi le giornate con maggiore probabilità di pioggia sono lunedì 11, mercoledì 13 e giovedì 14, ma ancora con elevata incertezza riguardo l’intensità. Le temperature sono previste stazionarie o in ulteriore calo, con valori anche al di sotto delle medie del periodo“, concludono gli esperti Arpa.

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