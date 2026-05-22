Meteo Lombardia: fine settimana dal sapore estivo, poi “cambio di regime”

La Lombardia si prepara a vivere un fine settimana dal sapore quasi estivo, con sole diffuso, temperature in deciso aumento e condizioni generalmente stabili. Il caldo sarà protagonista anche nei primi giorni della prossima settimana, prima di un possibile cambiamento del quadro meteorologico. “Persistono condizioni di tempo marcatamente stabili sulla Lombardia grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico in espansione da sud-ovest. La stabilità porta per tutto il fine settimana giornate soleggiate e temperature ben al di sopra della media del periodo con valori massimi in pianura attorno a 30°C, localmente anche superiori. La ventilazione si manterrà debole o molto debole con possibilità di formazione di brezze. Le precipitazioni saranno generalmente assenti ma non si escludono locali fenomeni specie sui rilievi e per lo più associati alla convezione diurna“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

La settimana prossima “vedrà nella prima parte la conferma delle condizioni stabili e un progressivo e ulteriore aumento delle temperature, mentre una seconda parte nella quale, seppur con incertezza previsionale, si intravede un cambio di regime e una flessione delle temperature nonché un aumento della probabilità di precipitazioni“, concludono gli esperti Arpa.

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