Meteo Lombardia: in arrivo rovesci e temporali nel pomeriggio-sera

La Lombardia si prepara a un periodo meteorologico caratterizzato da forte variabilità, legato al transito di un centro di bassa pressione sul Nord Italia. La giornata odierna sarà segnata da maltempo, con nuvolosità diffusa e piogge, seguite nel fine settimana da un graduale miglioramento ma ancora con fenomeni instabili e venti in rinforzo. Tra domenica e l’inizio della prossima settimana si profila un’evoluzione più mite e in parte più stabile, pur con il possibile ritorno di locali rovesci, soprattutto sui rilievi, e temperature in progressivo rialzo. “Sulla Lombardia tempo variabile per un centro di bassa pressione in transito da Nord verso Sud/Est sul Nord Italia. Venerdì 15, cielo nuvoloso o coperto. In mattinata piogge diffuse con limite neve tra 1200 e 1600 metri circa, nel pomeriggio e in serata locali rovesci o temporali possibili su gran parte del territorio, sebbene meno probabili sulle Alpi. Temperature massime in calo, anche al di sotto della media del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Domani, sabato 16 “nubi e locali precipitazioni residue sui settori centro-orientali, anche a carattere temporalesco, altrimenti miglioramento del tempo con molto spazio per il sole. Temperature massime in generale aumento a tutte le quote. Vento in rinforzo da nord con forti raffiche sulle cime alpine e prealpine, localmente anche nelle valli esposte. Domenica 17 cielo da sereno a variabile per il passaggio di nubi medio-alte da ovest verso nord-est. Non si escludono isolati piovaschi sui rilievi. Temperature massime in ulteriore lieve aumento“. All’inizio della prossima settimana “l’influenza di un campo di alta pressione in rinforzo sulla Penisola Iberica e del transito di successive perturbazioni sull’Europa centrale porteranno una situazione meteorologica debolmente instabile, ma verso una fase gradualmente più stabile, sulla regione. Lunedì 18, sole intervallato da nubi in transito verso est. Possibili precipitazioni sparse, specie in montagna. Martedì 19 e mercoledì 20, una buona probabilità di giornate soleggiate con locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature in progressivo aumento“, concludono gli esperti Arpa.

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