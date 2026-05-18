Meteo Lombardia: nel weekend si profila un nuovo peggioramento

Tempo ancora incerto in Lombardia all’inizio della settimana, tra nuvole e rovesci. Da metà settimana torna il sole con temperature in aumento, ma nel weekend si profila un nuovo peggioramento. “La settimana inizia con condizioni di tempo blandamente instabili a causa della discesa di un’area di bassa pressione dal nord-Europa. Previsto per oggi lunedì 18 cielo in prevalenza nuvoloso e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale inizialmente sui rilievi e poi anche sulla pianura. Domani, martedì 19, una rapida rotazione del flusso da nord-ovest introduce una fase di tempo più stabile con minore probabilità di piogge e ampie schiarite. Mercoledì 20 le condizioni saranno leggermente più instabili con probabilità, seppur bassa, di rovesci o temporali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“Da giovedì 21 un’espansione anticiclonica da sud-ovest apporterà un marcato miglioramento con giornate in prevalenza soleggiate, anche se non è da escludere la possibilità di fenomeni precipitativi deboli locali. Verso il fine settimana previsto un nuovo peggioramento a causa del cedimento del promontorio anticiclonico e dell’avvicinamento di un minimo barico di origine atlantica. La ventilazione si manterrà debole o molto debole e subirà dei locali rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi. Le temperature per oggi e domani si manterranno ancora sotto media del periodo con valori massimi in pianura di poco superiore ai 20°C, mentre da mercoledì tenderanno ad un progressivo aumento raggiungendo verso il fine settimana valori massimi in pianura e nei fondivalle attorno ai 30°C“, concludono gli esperti Arpa.

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