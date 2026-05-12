Meteo Lombardia: nuova ondata di maltempo da giovedì

La Lombardia si prepara a un brusco cambio di scenario meteorologico: dopo una giornata prevalentemente soleggiata e caratterizzata da forti venti di Föhn, nei prossimi giorni arriveranno nuvole, piogge e un sensibile calo delle temperature. Le perturbazioni nord-atlantiche porteranno infatti condizioni sempre più instabili, con maltempo soprattutto tra giovedì e il weekend. “Il transito di due successive perturbazioni nord-atlantiche sull’Europa centro-settentrionale porta condizioni meteorologiche variabili sulla Lombardia. Martedì 12, tempo generalmente soleggiato. Vento in rinforzo da nord con possibili forti raffiche a carattere favonico, localmente anche molto forti sui settori nord-occidentali fino a 70-80 km/h e ancora di più a quote medie e alte. In serata vento in attenuazione, ma locali rinforzi residui sulle zone alpine e prealpine“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Mercoledì 13 “nuvolosità irregolare con schiarite, anche ampie nel pomeriggio. Giovedì 14, tempo più instabile con un aumento della nuvolosità. Rovesci sparsi a partire dai settori settentrionali, nel pomeriggio previsti anche su quelli meridionali e anche a carattere temporalesco. Venerdì 15 e sabato 16 si prevede una maggiore instabilità con possibili precipitazioni diffuse e temperature massime in calo, anche al di sotto della media stagionale“.

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