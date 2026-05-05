Meteo Lombardia: peggioramento da Ovest, piogge e temporali oggi e domani

Una fase di maltempo è in arrivo sulla Lombardia, con un peggioramento delle condizioni meteo già a partire da oggi. L’ingresso di una perturbazione da Ovest porterà piogge diffuse e cieli coperti, segnando l’inizio di alcuni giorni caratterizzati da variabilità e precipitazioni alternate a brevi schiarite. “L’avvicinamento di un minimo barico da ovest porta ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Lombardia. Prevista per oggi, martedì 5, nuvolosità diffusa e precipitazioni a partire dai settori sud-occidentali che si sposteranno poi a nord-est; verso sera ci sarà una temporanea pausa delle piogge che invece torneranno ad interessare il territorio domani, mercoledì 6, sotto forma anche di temporale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Per la restante parte della settimana il flusso in quota sarà ondulato e causerà quindi variabilità con piogge per lo più deboli ma anche fasi di tempo più stabili caratterizzate da ampie schiarite specie tra giovedì 7 e venerdì 8. Le temperature raggiungeranno oggi valori massimi in pianura attorno ai 17 °C, mentre da domani e per la restante parte della settimana previsto un progressivo aumento dei valori. I venti saranno deboli o molto deboli e subiranno un rinforzo sulla pianura specie tra oggi e domani“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.