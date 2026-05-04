Meteo Lombardia: prime piogge da stasera, “2 impulsi perturbati in arrivo”

Dopo alcuni giorni di relativa stabilità, il tempo torna a cambiare volto sulla Lombardia. L’avvio della settimana segna infatti il ritorno di condizioni più dinamiche, con l’arrivo di perturbazioni atlantiche pronte a riportare maltempo su gran parte della regione. Tra piogge, calo delle temperature e brevi fasi di miglioramento, i prossimi giorni saranno caratterizzati da una spiccata variabilità tipicamente primaverile. “La settimana appena iniziata proporrà il ritorno delle perturbazioni atlantiche e quindi anche delle piogge. La giornata di oggi, lunedì 4, sarà caratterizzata da un aumento generale della nuvolosità, ma già in serata le prime deboli precipitazioni potrebbero raggiungere i settori prealpini più occidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Tra domani, martedì 5, e mercoledì 6, sono attesi due distinti impulsi perturbati, che apporteranno precipitazioni diffuse sulla regione, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. La quota neve sulle Alpi si collocherà tra 1800 e 2000 metri. Tra giovedì 7 e venerdì 8 è previsto un parziale miglioramento, seppur in un contesto di debole instabilità e qualche precipitazione sparsa. Probabili nuove piogge diffuse nel weekend del 9 e del 10 maggio. Le temperature caleranno velocemente già da martedì 5 portandosi su valori inferiori alle medie del periodo, salvo poi risalire da giovedì grazie al miglioramento generale del tempo. Valori complessivamente in media con il periodo nel prossimo weekend“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.