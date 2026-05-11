Meteo Lombardia: settimana al via coi temporali, anche in pianura

Una saccatura in discesa dalla Scandinavia continua a influenzare il tempo sulla Lombardia, mantenendo condizioni instabili con cielo spesso nuvoloso e precipitazioni anche a carattere temporalesco sulla pianura nella giornata odierna. Dopo un temporaneo miglioramento atteso per domani, con clima più stabile ma venti in rinforzo, il tempo tornerà a peggiorare nella seconda parte della settimana, con una nuova fase di maltempo. “La discesa di una saccatura dalla Scandinavia mantiene le condizioni di tempo instabili sulla Lombardia con nuvolosità diffusa e precipitazioni che oggi, lunedì 11, si manifesteranno anche sotto forma di temporali in particolare sulla pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Domani invece, martedì 12, “il cielo sarà sereno e le precipitazioni generalmente assenti ma non escluso nevischio al di sotto dei 2000 metri in Valtellina; l’approssimarsi però di un fronte freddo all’arco alpino causerà un rinforzo della ventilazione che interesserà l’intera regione ma in particolar modo i settori occidentali con raffiche a carattere favonico. Fino a mercoledì 13 il tempo manterrà una discreta stabilità per poi vedere un nuovo peggioramento con aumento della probabilità di pioggia già da giovedì 14“. Le temperature, “a causa della copertura nuvolosa variabile, oscilleranno per tutta la settimana mantenendo però valori leggermente al di sotto della media del periodo specie nei valori massimi“, concludono gli esperti Arpa.

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