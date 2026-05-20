Meteo Lombardia: temperature in aumento, +30°C nel weekend

Un promontorio anticiclonico in espansione da ovest continua a favorire condizioni di stabilità atmosferica sulla Lombardia, con tempo prevalentemente soleggiato e aria più calda in quota. Nei prossimi giorni il quadro meteorologico resterà invariato, con scarsa probabilità di precipitazioni e temperature in graduale aumento, soprattutto nel fine settimana. “L’espansione di un promontorio anticiclonico da ovest stabilizza ulteriormente le condizioni meteorologiche sulla Lombardia portando ad un aumento della pressione e aria calda in quota. Previsto per oggi, mercoledì 20, cielo sereno con qualche passaggio di nubi per lo più alte; le precipitazioni saranno generalmente assenti ma non si escludono fenomeni locali sui rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Da domani, giovedì 21, e per i prossimi giorni “le condizioni non varieranno molto, con la probabilità di precipitazioni che si manterrà molto bassa. La ventilazione si manterrà per lo più debole o molto debole, sui rilievi ci sarà la possibilità di qualche formazione di brezza. Le temperature oggi raggiungeranno valori massimi in pianura attorno ai 26°C, ma per la restante parte della settimana tenderanno ad un progressivo aumento raggiungendo, verso il fine settimana, valori massimi in pianura e nei fondivalle fino a 30°C“.

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