Meteo Lombardia: temperature in aumento, assaggio d’estate nel weekend

Le prossime giornate in Lombardia saranno caratterizzate da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tra cieli in prevalenza sereni, scarsa probabilità di pioggia e temperature in aumento, la regione si prepara a un assaggio di clima quasi estivo, con valori che nel fine settimana potranno raggiungere i +30°C. “Un flusso in quota nord-occidentale porta sulla regione condizioni di tempo blandamente stabili, con giornate di cielo poco nuvoloso e bassa probabilità di precipitazioni. Da giovedì 21 un’espansione anticiclonica da sud-ovest apporterà un ulteriore miglioramento con giornate in prevalenza soleggiate, anche se non è da escludere la possibilità di fenomeni precipitativi deboli locali. La ventilazione si manterrà debole o molto debole, sui rilievi ci sarà la possibilità di qualche formazione di brezza“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Le temperature oggi martedì 19 raggiungeranno valori massimi in pianura attorno ai 24°C, ma per la restante parte della settimana tenderanno ad un progressivo aumento raggiungendo, verso il fine settimana, valori massimi in pianura e nei fondivalle fino a 30°C“.

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