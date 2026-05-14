Meteo Lombardia: temporali e calo delle temperature, torna la neve

Una nuova perturbazione in discesa sull’Europa centrale porta un deciso peggioramento del tempo sulla Lombardia. Tra oggi e domani giovedì 14 e venerdì 15 la regione sarà interessata da maltempo, temporali anche intensi e un sensibile calo delle temperature, con neve in montagna oltre i 1200-1500 metri. Nel weekend è atteso invece un graduale miglioramento, con il ritorno del sole e valori termici in lieve ripresa. “Tempo instabile sulla Lombardia per la discesa di un’ampia perturbazione sull’Europa centrale. Giovedì 14, cielo prevalentemente nuvoloso. In mattinata locali rovesci e isolati temporali sui settori settentrionali; nel pomeriggio acquazzoni sparsi su buona parte della regione, localmente anche di moderata o forte intensità con possibile grandine di piccole o medie dimensioni, accompagnati anche da forti raffiche di vento. Possibili nevicate oltre 1500 metri circa. In prima serata ancora rovesci e temporali sparsi in transito verso est, specie sui settori meridionali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Venerdì 15 “cielo nuvoloso o coperto. In mattinata piogge diffuse su Alpi e Prealpi con limite neve tra 1200 e 1600 metri circa, nel pomeriggio locali rovesci o temporali possibili su gran parte del territorio. Temperature massime in calo, anche al di sotto della media del periodo“.

Sabato 16 “nubi e locali precipitazioni residue sui settori centro-orientali, altrimenti miglioramento del tempo con molto spazio per il sole, anche domenica 17. All’inizio della prossima settimana l’influenza di un campo di alta pressione in rinforzo sulla Penisola Iberica e del transito di successive perturbazioni sull’Europa centrale porteranno tempo variabile con sole intervallato da possibili passaggi di precipitazioni. Temperature in aumento“, concludono gli esperti Arpa.

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