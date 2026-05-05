Meteo, nevicata storica a maggio sui Troodos: Cipro si risveglia in inverno nel cuore della primavera | VIDEO

Una storica nevicata tardiva ha trasformato i Monti Troodos a Cipro in un paesaggio invernale nel pieno della primavera, portando condizioni tipicamente di gennaio nel Mediterraneo sud-orientale all’inizio di maggio, mentre gran parte dell’Europa orientale vive giornate miti e soleggiate. Il comprensorio sciistico dei Troodos ha registrato circa 10 centimetri di neve fresca nelle prime ore di martedì 5 maggio, con temperature sotto lo zero che segnano un evento eccezionalmente raro per questo periodo dell’anno. Il Servizio Meteorologico di Cipro ha definito la nevicata “storica” per il mese di maggio, sottolineandone il carattere fortemente anomalo rispetto alle consuete condizioni stagionali.

I fiocchi hanno iniziato a cadere domenica sera, proseguendo nella notte e nella mattinata di lunedì, prima di intensificarsi nuovamente oggi e riportare un autentico scenario invernale sulle vette più alte della catena dei Troodos. Secondo i dati disponibili, si tratta della prima nevicata di maggio documentata nei recenti archivi meteorologici dell’area, un segnale chiaro dell’eccezionalità dell’evento.

L’irruzione artica che ha colpito il Mediterraneo

All’origine di questo freddo fuori stagione c’è una potente massa d’aria artica scivolata verso sud fino al Mediterraneo orientale, innescata da un blocco a omega sviluppatosi a fine aprile 2026. L’ondata di freddo, che ha iniziato a farsi sentire sul bacino orientale del Mediterraneo dal 3 maggio, ha fatto crollare le temperature ben al di sotto della media, tanto che diversi previsori hanno avvertito della probabile necessità di riaccendere il riscaldamento nelle aree montuose.

Nello stesso tempo, il medesimo assetto barico ha lasciato l’Ucraina e buona parte dell’Europa orientale sotto un regime molto più mite, con valori pienamente primaverili, creando un contrasto termico netto su scala regionale.

Allerte meteo e rischio temporali, piogge e grandine

Il Dipartimento di Meteorologia di Cipro ha emesso un’allerta gialla per condizioni meteo avverse nelle zone montuose e sopravvento, con il rischio di temporali, piogge intense, venti forti e possibili episodi di grandine. Sui Troodos persistono condizioni di stampo invernale, con cielo coperto, temperature basse e fenomeni in atto sulle cime più elevate. La massa d’aria fredda è attesa mantenere valori sotto lo zero in quota ancora per diverse ore, favorendo gelate diffuse anche nel corso della giornata e prolungando il carattere eccezionale di questa irruzione fredda di inizio maggio.