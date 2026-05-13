Meteo, nuovo impulso freddo sull’Europa: scatta l’allerta ESTOFEX per l’Italia

L’Europa si prepara ad affrontare una nuova e intensa fase di instabilità atmosferica, dettata da una vasta anomalia negativa che continua a stazionare sui settori centro-settentrionali del continente. Un nuovo affondo depressionario di origine nordoccidentale sta portando in queste ore masse d’aria decisamente più fresche verso il bacino del Mediterraneo, innescando contrasti termici particolarmente accesi. Il Centro ESTOFEX, ha diramato un bollettino di allerta meteo valido per la giornata di oggi e per la prossima notte, evidenziando il rischio di fenomeni meteorologici estremi in diversi Paesi. La mappa delle criticità mostra la presenza di un livello 1 di allerta che abbraccia alcune zone del Nord Europa, tra Germania e Benelux, e ampi settori dell’Europa sudorientale e della nostra Penisola. Le dinamiche in atto favoriranno lo sviluppo di celle temporalesche molto attive, capaci di generare grandinate, forti raffiche di vento lineare e, in contesti specifici, la formazione di insidiosi fenomeni vorticosi lungo le coste.

La sinottica europea: aria fredda e vortici depressionari

La situazione meteorologica su scala continentale è dominata dal “ricaricamento” di una persistente area di bassa pressione in quota sul Nord e Centro Europa. Secondo l’analisi ESTOFEX, un nuovo asse di saccatura si sta avvicinando da Nord/Ovest, per poi stabilirsi sull’Europa centrale portando una nuova irruzione di aria fredda. Questa discesa instabile è “bloccata” e incanalata da 2 figure anticicloniche presenti sull’Atlantico nordorientale e sul Nord Africa. Mentre una linea frontale ondulata si sposta lentamente verso l’Europa orientale, la pressione in superficie e in quota sta rapidamente calando sul Nord Italia. Questa dinamica sta favorendo lo sviluppo di un vortice depressionario sottovento alle Alpi, che fungerà da calamita per il maltempo, richiamando aria instabile sul bacino del Mediterraneo.

Focus Italia: temporali, grandine e rischio tornado costieri

L’attenzione di ESTOFEX per quanto riguarda il nostro Paese si concentra in 2 fasi distinte. Già nel corso della mattinata odierna, fenomeni convettivi interesseranno l’estremo Nord/Ovest, la Corsica e la Sardegna. In queste aree sono possibili temporali isolati di forte intensità, accompagnati da piogge torrenziali e un rischio tangibile di trombe marine o tornado costieri, sebbene il rapido indebolimento mattutino di questi sistemi abbia evitato l’emissione di un livello di allerta superiore.

La criticità maggiore, evidenziata dal livello 1 sulla mappa allegata (di seguito), riguarda il Centro Italia. Il passaggio della saccatura sta spingendo aria molto fresca in quota sopra le acque del Tirreno e dell’Adriatico, dove risiede ancora un’umidità tipica della stagione primaverile inoltrata. Il risultato netto sarà un accumulo di energia potenziale (MUCAPE stimato tra i 400 e gli 800 J/kg), supportato da un forte gradiente di vento (wind shear) che raggiungerà i 15-20 m/s.

Queste condizioni sono il carburante ideale per la genesi di sistemi multicellulari organizzati e di alcune supercelle. I fenomeni più intensi colpiranno le aree costiere e l’immediato entroterra, portando raffiche di vento lineari potenzialmente dannose e grandine con chicchi compresi tra i 2 e i 4 cm di diametro. Il bollettino sottolinea esplicitamente la possibilità di un evento tornadico isolato lungo le coste. Nel corso della giornata e della serata, il nucleo dei temporali si sposterà verso Est e Sud/Est, attraversando il sud peninsulare fino a raggiungere le coste dell’Albania e della Grecia nella notte.

Le altre zone a rischio nel Vecchio Continente

Oltre all’Italia, il bollettino ESTOFEX evidenzia altre 2 aree di criticità di livello 1. La prima si trova tra il Benelux e la Germania centro-occidentale. Qui, sul bordo meridionale della saccatura fredda, forti venti in quota si scontrano con un’umidità limitata. Tuttavia, gli elevati valori di “shear” del vento potranno innescare temporali veloci, capaci di fondersi in linee di groppo associate a forti raffiche di vento, grandine isolata e un marginale rischio di tornado.

Infine, una vasta area di livello 1 è stata emessa tra la Turchia orientale, la Georgia, l’Armenia e le nazioni caucasiche. In questo settore l’energia a disposizione dei temporali è molto più elevata (CAPE oltre i 1000 J/kg in alcuni settori). L’interazione tra correnti sudoccidentali e l’orografia complessa della regione favorirà lo sviluppo di forti celle temporalesche, il cui rischio principale sarà rappresentato da grandinate intense e raffiche di vento distruttive.

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