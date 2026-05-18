I moscoviti dovranno affrontare quasi una settimana di caldo anomalo. Lo ha annunciato il Centro Idrometeorologico all’agenzia di stampa TASS. Per i prossimi cinque giorni sono previste temperature estreme nella regione della capitale russa. Durante la settimana lavorativa, il termometro si manterrà al di sopra della media stagionale di 7-9°C. Oggi, lunedì 18 maggio, la temperatura raggiungerà i +28-30°C in città e i +26-31°C nella regione. Domani, martedì 19, le temperature si aggireranno intorno ai +30-32°C durante il giorno e ai +15-17°C durante la notte. Entro venerdì 22 maggio, la temperatura potrebbe arrivare a +32°C. A causa di questa ondata di caldo anomala, a Mosca e nella regione di Mosca è stato introdotto il livello arancione, il penultimo livello di allerta meteo. Sarà in vigore fino a venerdì sera.

Questa situazione meteorologica è causata dall’arrivo di una dorsale proveniente dall’Asia centrale. Allo stesso tempo, masse d’aria provenienti dal Mar Nero e dal Mar Caspio si sposteranno lungo la sua periferia meridionale e occidentale, portando con sé piogge e temporali di breve durata.

Si prevede un clima afoso anche in altre regioni della Russia centrale, in particolare nelle regioni di Vladimir, Ryazan, Tula, Kaluga, Smolensk, Tver, Yaroslavl, Kostroma e Ivanovo. Secondo le previsioni di Evgeny Tishkovets, uno dei principali esperti del Centro meteorologico di Phobos, questo caldo anomalo persisterà nella capitale fino al 22 maggio.

I satelliti Elektro-L e Arktika-M, di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, immortalano la situazione sul Paese, con l’arrivo del caldo estivo sulla capitale.