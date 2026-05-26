Meteo Piemonte, il caldo si intensifica: nuovo record per maggio a Torino Caselle, +35°C nell’Alessandrino

L’ondata di caldo si intensifica al Nord Italia e ritocca il record stabilito ieri all’Aeroporto di Torino Caselle: i +33°C registrati oggi rappresentano un nuovo record per maggio, battendo i +32,8°C di ieri e il precedente record di +32,3°C del 29 maggio 2001. Un altro record mensile stabilito oggi da una località piemontese è quello di Novara Cameri, con +34°C. Oggi sono stati raggiunti anche picchi di +35°C nell’Alessandrino. Dalle centraline dell’Agenzia regionale registrati +35,3°C nel sobborgo alessandrino di Lobbi, +34,9°C a Isola Sant’Antonio (Bassa Valle Scrivia), +34,5°C nei centri di Acqui Terme e Novi Ligure. La Protezione Civile della provincia di Alessandria fa sapere che la colonnina di mercurio dovrebbe salire fino a domani, mercoledì 27 maggio, con temperature estive fino a +37°C. I valori – secondo Arpa – saranno in lieve calo a partire da giovedì, ma ancora sopra la soglia del livello 3 (rosso) per forte disagio. Dall’Azienda ospedaliero-universitaria, al momento, non è segnalata alcuna anomalia di accessi al Pronto Soccorso. L’attenzione resta, comunque, alta.

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