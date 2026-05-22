Meteo Piemonte, ondata di caldo nel weekend: massime diffusamente oltre i +30°C

Arpa Piemonte ha emesso un bollettino per ondata di calore valido per il weekend del 22-24 maggio. “La progressiva espansione di un promontorio di alta pressione, attualmente centrato tra il Nordafrica e la Penisola Iberica, verso l’Europa centro-occidentale garantisce sul Piemonte condizioni prevalentemente stabili e soleggiate almeno fino all’inizio della prossima settimana. Possibile sviluppo di rovesci a ridosso dei rilievi alpini nelle ore centrali, più probabili domenica e lunedì”, si legge nelle previsioni di Arpa Piemonte. “Le temperature sono attese in progressivo e generale aumento a tutte le quote, con massime in pianura mediamente tra i +27°C e i +30°C oggi e punte che da domani e per i prossimi giorni potranno superare diffusamente i +30°C”, viene spiegato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.