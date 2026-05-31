Meteo, piogge intense causano allagamenti a Bangkok | VIDEO

Le forti piogge che oggi hanno colpito Bangkok, capitale della Thailandia, hanno causato allagamenti. Nel distretto di Ratchathewi, sono stati segnalati allagamenti a Pratunam e sotto la stazione BTS di Phaya Thai, in Phaya Thai Road. Nel distretto di Pathumwan, anch’esso interessato da forti piogge, si sono registrati allagamenti di fronte al CentralWorld in Ratchadamri Road, in Soi Ruam Ruedi 2, lungo il Khlong Phai Singto in Soi Ruam Ruedi e in Rama I Road. L’Ufficio distrettuale di Pathumwan ha mobilitato la Sezione Lavori Pubblici, la Sezione Pulizia e Parchi e la Sezione Affari Municipali, coordinandosi con i funzionari del Dipartimento di Drenaggio e Fognature per accelerare il drenaggio dei canali in tutto il distretto. Alcuni funzionari sono stati inoltre incaricati di monitorare la situazione 24 ore su 24 per ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

Alle 15:30 locali, il Centro di controllo delle inondazioni di Bangkok ha segnalato piogge da leggere a moderate nel distretto di Thung Khru e nella parte alta di Thonburi, con intensità crescente verso Phra Nakhon. La maggiore quantità di pioggia è stata registrata nel distretto di Pathumwan, con 88,0 millimetri.

Il Dipartimento meteorologico thailandese (TMD) ha confermato che il monsone di sud-ovest continua a dominare la Thailandia, causando forti piogge a Bangkok e nelle province limitrofe. Le previsioni indicano che le precipitazioni persisteranno nei prossimi giorni, con aree isolate che potrebbero essere colpite da piogge molto intense. La persistenza della depressione monsonica sul Golfo di Thailandia e sulle zone costiere aumenta il rischio di inondazioni improvvise e ristagni d’acqua nelle aree urbane a bassa quota.