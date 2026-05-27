Meteo Russia, inverno infinito in Yakutia: neve e -10°C a pochi giorni dall’estate

Siamo a fine maggio e in Russia sembra di essere in gennaio: nella Yakutia (Repubblica di Sacha), infatti, la neve torna a imbiancare strade, campi e mezzi agricoli, con accumuli degni dell’inverno più crudo. Durante la notte la temperatura scende tranquillamente al di sotto dei -10°C e, grazie al passaggio di un fronte perturbato, le precipitazioni cadono sotto forma di neve. In questa regione con un clima estremamente continentale non è raro che il ‘vero’ inverno si spinga fino a fine maggio, ma le immagini di trattori e villaggi sommersi dalla neve, con la stagione estiva pronta a partire, restano impressionanti. La Yakutia ci ricorda ancora una volta che, qui, la primavera è solo una semplice data sul calendario: l’atmosfera invece può restare in modalità invernale molto più a lungo.

Questo episodio non è un evento isolato: in Yakutia la neve a fine maggio rientra nel clima estremo della regione. Le notti, infatti, possono restare sotto zero fino alla seconda metà del mese. Nelle annate più fredde, le nevicate si sono spinte fin verso l’ultima settimana di maggio, soprattutto nelle zone più interne. Qui l’inverno meteorologico è molto più lungo di quanto suggerisca il calendario: la vera transizione verso l’estate arriva spesso solo a giugno.