Meteo Russia, nuovo record di caldo giornaliero a Mosca per maggio: +30,6°C | FOTO

La temperatura a Mosca ha battuto un nuovo record per il 19 maggio, superando i +30°C, secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico russo. Il termometro di una stazione di rilevamento nel centro della capitale russa ha raggiunto i +30,6°C durante la giornata, e gli specialisti avvertono che questo dato non è ancora definitivo. Il precedente record risaliva al 1972, quando la temperatura in città raggiunse i +30,2°C. Alla fine di aprile, la neve ricopriva ancora le strade della capitale russa e i termometri a malapena superavano lo zero. All’inizio di maggio, la città è stata colpita da un’ondata di caldo durata solo pochi giorni, ma che ha portato temperature a quasi +27°C. Nel frattempo, l’attuale anomalia durerà quasi tutta la settimana, secondo le previsioni, che prevedono un calo delle temperature solo sabato 23.