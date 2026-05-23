Meteo, severo maltempo in Grecia: piogge torrenziali, grandine e strade allagate tra Tinos, Salonicco e Creta | VIDEO

Piogge torrenziali in un breve lasso di tempo, mare che cambia colore, strade trasformate in fiumi e vigneti devastati dalla grandine: le immagini arrivate oggi da diverse aree della Grecia raccontano un’ondata di maltempo tanto rapida quanto intensa, capace di colpire con forza estrema territori anche molto distanti tra loro. A Tinos, ancora una volta nel mirino del maltempo, bastano pochi minuti di pioggia torrenziale per modificare completamente il paesaggio, con il mare che diventa marrone a causa dei sedimenti trascinati verso la costa e con l’acqua che scorre impetuosa lungo i pendii dell’isola, favorita dalla particolare geomorfologia fatta di pendenze notevoli.

Nelle stesse ore, a Salonicco, si è ripetuto uno scenario ormai noto in questa stagione ma pur sempre impressionante: nel giro di 10-15 minuti le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, a causa di intense precipitazioni che hanno messo in crisi il sistema di drenaggio urbano, provocando allagamenti diffusi, traffico in tilt e numerosi interventi di soccorso.

Ancora più pesante il bilancio sull’isola di Creta, dove a Dafnes una violenta grandinata ha devastato i vigneti in una fase particolarmente delicata della stagione, con chicchi abbastanza grandi da fendere tralci e distruggere i primi frutti, lasciando dietro di sé un tappeto bianco e danni che potrebbero compromettere la produzione vitivinicola.

Fenomeni, questi, frutto di condizioni meteorologiche di marcata instabilità, con umidità alle stelle, forte wind shear e linee di convergenza che hanno favorito lo sviluppo di celle temporalesche ben strutturate e piuttosto localizzate.