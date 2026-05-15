Meteo, severo maltempo in Marocco: forti temporali e alluvioni a Imintanoute e nella provincia di Chichaoua | VIDEO

Una serata all’insegna dalla paura quella odierna nella provincia di Chichaoua, in Marocco, dove una violenta ondata di maltempo sta colpendo in particolare la città di Imintanoute. Le condizioni meteo, ampiamente previste, si sono effettivamente concretizzate in violenti temporali e piogge torrenziali, determinando situazioni di emergenza. Secondo le segnalazioni diffuse nel corso del pomeriggio odierno, l’area è interessata da rovesci temporaleschi localmente molto forti, accompagnati da piene improvvise. Una dinamica tipica delle regioni interne del Marocco, dove la combinazione tra instabilità convettiva e morfologia del territorio può trasformare in pochi minuti una pioggia intensa in un evento alluvionale.

Imintanoute, situata in una zona caratterizzata da vallate e corsi d’acqua, risulta particolarmente vulnerabile. Qui, infatti, anche precipitazioni concentrate in breve tempo possono provocare l’improvviso ingrossamento dei letti dei fiumi, con carichi di fango e detriti che invadono strade e quartieri. Non è la prima volta che accade: negli ultimi anni, episodi simili hanno già causato danni significativi, con auto trascinate dalla corrente e infrastrutture messe a dura prova.

Le immagini che spesso emergono durante questi eventi mostrano scenari impressionanti, con strade trasformate in veri e propri torrenti e ponti messi sotto pressione dalla forza dell’acqua. Un quadro che si ripete e che evidenzia la fragilità del territorio di fronte a fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti.

La Protezione Civile invita alla massima prudenza, soprattutto nelle aree prossime ai letti dei fiumi e nei punti più esposti al rischio idrogeologico. Inoltre invita a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali e a evitare spostamenti non necessari.