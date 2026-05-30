Meteo, spettacolare Microburst su Rotterdam: colonna di pioggia e violente raffiche di vento colpiscono la città

Un impressionante microburst ha interessato Rotterdam nel pomeriggio odierno, generando uno dei fenomeni atmosferici più spettacolari e intensi osservati in città. Il violento downdraft, costituito da aria fredda in rapida discesa dal temporale, ha raggiunto il suolo espandendosi bruscamente e producendo raffiche di vento estremamente forti ma localizzate. Dall’alto di un edificio, le immagini mostrano un stretto nucleo di pioggia torrenziale abbattersi sulla città, con interi quartieri investiti da un vero e proprio muro d’acqua e vento.

I microburst sono intense correnti discendenti che si originano all’interno dei cumulonembi e precipitano verso il suolo con velocità elevate. Una volta raggiunta la superficie, l’aria si espande violentemente in tutte le direzioni, generando raffiche di vento estremamente distruttive, capaci di provocare danni diffusi a edifici, infrastrutture e vegetazione.

I microburst possono sviluppare venti superiori ai 100-120 km/h e rappresentano una delle principali minacce per l’aviazione, soprattutto durante le fasi di decollo e atterraggio. Il brusco cambiamento della direzione e dell’intensità del vento può infatti mettere in seria difficoltà gli aeromobili che attraversano queste aree.

Dal punto di vista meteorologico, il fenomeno attraversa generalmente tre fasi principali: la fase discendente (downburst), durante la quale la colonna d’aria precipita rapidamente verso il basso; la fase di espansione al suolo (outburst), caratterizzata dalla propagazione radiale delle raffiche; e infine una fase di progressiva attenuazione.

La caratteristica più distintiva di un microburst è proprio la divergenza dei venti una volta raggiunto il terreno. A differenza dei tornado, che concentrano e fanno convergere l’aria verso un centro di rotazione, i microburst disperdono l’energia verso l’esterno, creando una vera e propria ‘esplosione’ di vento capace di lasciare dietro di sé una scia di danni anche molto estesa.