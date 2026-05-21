Meteo, tornado di polvere nel Bergamasco: ecco come si forma il Dust Devil apparso oggi a Curno con quasi 30°C | VIDEO

Spettacolare Dust devil oggi pomeriggio a Curno (BG), con temperature quasi da inizio estate e termometro vicino ai +30°C. Un piccolo ‘tornado di polvere‘ si è sollevato improvvisamente da terra, visibile per diversi secondi mentre sollevava terra e detriti leggeri in un vortice ben definito, come è possibile osservare dal video di Tornado in Italia. La sua formazione è del tutto diversa da quella di una tromba d’aria o tornado. Non si origina infatti da una nube temporalesca ma in condizioni di stabilità atmosferica. La sua origine è indotta dal forte surriscaldamento del suolo che, sfruttando una debole bassa pressione sovrastante (la cosiddetta bassa pressione termica), genera il mulinello di sabbia e/o polvere.

L’aria surriscaldata, essendo meno densa, tende a salire verso l’alto aspirando al contempo altre masse d’aria dall’ambiente circostante che vanno ad ampliare il vortice. Il richiamo di ulteriore aria calda e secca dalle aree circostanti mantiene in equilibrio il vortice e lo amplia ulteriormente, tanto che durante la sua corsa il Dust Devil è in grado di raccogliere e aspirare sabbia, polvere, pulviscolo e altri piccoli oggetti ma quando il vortice arriva su una superficie fredda, come il mare, l’energia va a scemare e l’equilibrio si rompe decretandone la morte.

Episodi come quello di Curno potrebbero diventare più frequenti nelle prossime settimane, con il progressivo aumento delle temperature e la presenza di terreni sempre più secchi dopo giornate pienamente soleggiate.

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