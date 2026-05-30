Meteo Toscana: a giugno tornano rovesci e temporali

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteorologiche inizialmente stabili e in prevalenza soleggiate, seguite da un graduale aumento dell’instabilità. Dopo un avvio caratterizzato da temperature in crescita e cieli per lo più sereni, è atteso un cambiamento con il ritorno del maltempo, con la possibilità di rovesci e temporali soprattutto nelle aree interne. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso per modesti addensamenti sui rilievi appenninici, dove non si esclude qualche occasionale rovescio, e velature in transito.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento (fino a 30-32 °C in pianura).

Domani sereno o poco nuvoloso con transito di velature e modesti addensamenti sulla costa centro-meridionale.

Venti: deboli occidentali.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in contenuto calo.

Lunedì 1° giugno irregolarmente nuvoloso. Possibilità di rovesci e locali temporali nelle zone interne (evoluzione ancora incerta).

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi a sud dell’Elba.

Temperature: in diminuzione.

Martedì 2 variabile con possibilità di rovesci sparsi e locali temporali nelle zone interne.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.