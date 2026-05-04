Meteo Toscana: al via settimana temporalesca, peggioramento dal pomeriggio-sera

Al via oggi una settimana all’insegna dell’instabilità: torna il maltempo, con piogge e temporali, accompagnato da un calo termico Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso con piogge sparse dal tardo pomeriggio sera a partire dall’Arcipelago e dalle zone costiere centro-meridionali.

Venti: generalmente deboli da sud con rinforzi di Scirocco lungo la costa.

Mari: mossi, fino a molto mossi a largo e a sud dell’Elba.

Temperature: massime in calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Venti: di Scirocco moderati o localmente forti sul grossetano. Deboli da sud nelle zone interne con rinforzi sui rilievi.

Mari: mossi o temporaneamente molto mossi a sud dell’Elba.

Temperature: in ulteriore lieve aumento le minime, massime in calo.

Mercoledì 6 molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco.

Venti: deboli-moderati di Scirocco, in rotazione a Libeccio nel pomeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie.

Giovedì 7 parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti e ampie schiarite. Possibilità di isolate e brevi piogge in mattinata.

Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi sui rilievi.

Mari: mossi, temporaneamente molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.