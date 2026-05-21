Meteo Toscana: assaggio d’estate nel weekend

Le prossime giornate in Toscana saranno caratterizzate da condizioni di tempo stabile, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a salire gradualmente, con valori in aumento fino a raggiungere condizioni tipicamente estive nel fine settimana. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o a tratti moderati di brezza con componente settentrionale.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: in aumento.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: da nord-est nell’interno, da nord-ovest sulla costa, deboli sulle zone settentrionali, moderati su quelle centro-meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento (27-29 °C in pianura).

Sabato 23 sereno o poco nuvoloso.

Venti: da nord-est nell’interno, da nord-ovest sulla costa, deboli sulle zone settentrionali, moderati su quelle centro-meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento sulla costa; picchi di 29-30 gradi.

Domenica 24 sereno.

Venti: da nord-est nell’interno, da nord-ovest sulla costa, deboli sulle zone settentrionali, moderati su quelle centro-meridionali.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve aumento le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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