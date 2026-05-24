Meteo Toscana: assaggio d’estate, punte di +35°C

La Toscana si prepara a vivere alcuni giorni all’insegna della stabilità atmosferica, con condizioni prevalentemente soleggiate e solo locali passaggi di nuvolosità innocua. Le temperature continueranno a salire progressivamente, con valori pienamente estivi e punte che potranno risultare superiori alla media del periodo, soprattutto nelle zone interne. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno.

Venti: deboli o moderati da nord-est, in particolare sul centro sud della regione, con componente di brezza sulla costa.

Mari: poco mossi, al più mossi al largo nel pomeriggio.

Temperature: in ulteriore lieve aumento le massime con valori fino a 30-32°C (4-6 gradi superiori alla media del periodo).

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da nord-est, temporaneamente da nord-ovest sulla costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: possibile ulteriore lieve rialzo, con punte di 31-33°C in pianura, soprattutto in quelle prossime alla fascia costiera.

Martedì 26 sereno o poco nuvoloso con qualche velatura al mattino e modesti addensamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio.

Venti: deboli a regime di brezza, temporaneamente moderati lungo la costa nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, con punte di 33-35°C nelle pianure interne; leggero calo delle massime lungo la costa.

Mercoledì 27 sereno o al più velato con qualche addensamento in più sui rilievi settentrionali nel pomeriggio.

Venti: occidentali, deboli o al più moderati nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi al largo nel pomeriggio.

Temperature: lieve aumento ulteriore nelle minime, massime stazionarie nell’interno, in lieve calo sulla costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.