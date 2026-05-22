Meteo Toscana: cieli sereni e rialzo delle temperature

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteorologiche stabili, caratterizzate da prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Il tempo resterà in gran parte asciutto, con ventilazione generalmente debole o moderata a seconda delle aree e un progressivo aumento delle temperature, che si farà sentire soprattutto lungo la costa. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: da nord-est nell’interno, da nord-ovest sulla costa, deboli sulle zone settentrionali, moderati su quelle centro-meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: da nord-est nell’interno, temporaneamente da nord-ovest sulla costa nel pomeriggio, deboli sulle zone settentrionali, moderati su quelle centro-meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento sulla costa.

Domenica 24 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: calmi o poco mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Lunedì 25 sereno o poco nuvoloso. Modesti annuvolamenti sull’Appennino nel pomeriggio.

Venti: deboli da nord-est, temporaneamente da nord-ovest sulla costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve rialzo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.