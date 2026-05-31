Meteo Toscana: domani giugno inizia con rovesci e temporali

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Dopo una fase inizialmente più stabile, è atteso un aumento della nuvolosità e il ritorno del maltempo, con rovesci e temporali soprattutto nelle aree interne. Le temperature mostreranno un graduale calo. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con transito di velature e modesti addensamenti.

Venti: deboli occidentali.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: massime in contenuto calo sulle zone occidentali e settentrionali.

Domani irregolarmente nuvoloso. Possibilità di rovesci e locali temporali più probabili dalla tarda mattinata e sulle zone interne.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: in diminuzione.

Martedì 2 variabile con possibilità nel pomeriggio di rovesci sparsi e locali temporali nelle zone interne.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore calo.

Mercoledì 3 molto nuvoloso con precipitazioni anche temporalesche più probabili in mattinata sulle zone settentrionali e nel pomeriggio su quelle meridionali e orientali.

Venti: di Libeccio moderai con rinforzi sulla costa settentrionale. deboli altrove con raffiche nei temporali.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi gli altri.

Temperature: in calo le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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