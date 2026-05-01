Meteo Toscana: domani massime in sensibile aumento nelle zone interne

Domani sabato 2 maggio temperature massime in sensibile aumento nelle zone interne della Toscana con punte di +24/+26°C. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: moderati da nord-est con possibili forti raffiche.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo in attenuazione.
Temperature: minime in locale diminuzione, soprattutto sulle zone riparate dai venti di Grecale, massime stazionarie o in lieve calo lungo la costa.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli settentrionali con componente di brezza lungo costa.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime stazionarie o in locale calo nei fondovalle; massime in sensibile aumento nelle zone interne con punte di 24-26°C e in lieve calo sulla costa centro-meridionale.
Domenica 3 inizialmente soleggiato, dal pomeriggio aumento delle nubi alte e stratificate (prevalentemente velature).
Venti: deboli meridionali, in rinforzo di Scirocco lungo la costa.
Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento al largo.
Temperature: minime in lieve aumento nell’interno, massime pressoché stazionarie (in lieve calo sulla costa).
Lunedì 4 inizialmente nuvoloso con ulteriore aumento delle nubi dal primo pomeriggio e piogge in estensione dalla costa al resto della regione.
Venti: generalmente deboli da sud con rinforzi di Scirocco lungo la costa.
Mari: mossi, fino a molto mossi a largo.
Temperature: minime in aumento, massime in calo.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.