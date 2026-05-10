Meteo Toscana: Festa della Mamma coi temporali

La Festa della Mamma in Toscana sarà accompagnata dall’inizio di una fase di maltempo: piogge, temporali e cieli coperti caratterizzeranno anche l’inizio della settimana. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi, Festa della Mamma, tempo perturbato con precipitazioni intermittenti, anche temporalesche. Fenomeni meno probabili in serata.

Venti: moderati da est, sud-est sull’Arcipelago e sulla costa, deboli nell’interno (moderati da sud sui rilievi).

Mari: mossi.

Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.

Domani molto nuvoloso o coperto sulle zone a ridosso dell’Appennino settentrionale con precipitazioni localmente abbondanti sul nord-ovest (in particolare riviera apuana, Apuane, Garfagnana). Nuvolosità variabile altrove con possibili isolate piogge.

Venti: sud-occidentali, occidentali deboli-moderati (forti raffiche dal pomeriggio), forti localmente sull’Arcipelago.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi, o localmente agitati al largo, sui settori centro-settentrionali.

Temperature: in aumento le massime al centro-sud.

Martedì 12 sulle zone settentrionali a ridosso dell’Appennino fra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con possibilità di isolate e brevi piogge; sul resto della regione sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli sud-occidentali con locali rinforzi.

Mari: molto mossi, tendenti a mossi a nord di Capraia. Mossi, tendenti a poco mossi, altrove.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime al centro-sud.

Mercoledì 13 irregolarmente nuvoloso con temporali sparsi, in mattinata più probabili sul nord-ovest, dal pomeriggio sulle zone centro-meridionali.

Venti: deboli occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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